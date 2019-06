Wetter in NRW : Freitag bis zu 28 Grad - Schauer und Gewitter am Wochenende

Foto: dpa/Theo Titz 12 Bilder Frühling 2019 in NRW: Von Hitze bis Unwetter.

Düsseldorf Der Freitag bringt Sommerwetter an Rhein und Ruhr. Das Wochenende in NRW wird dann wechselhaft und etwas kühler als am Freitag.

Der Freitag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen mit 25 bis 28 Grad der wärmste Tag der Woche. In der Nacht zum Samstag könne es dann allerdings Schauer und Gewitter geben.

Am Wochenende ist laut DWD Sommerwetter in Nordrhein-Westfalen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei 24 Grad. Die Meteorologen rechnen vor allem am Samstag mit Schauern und Gewittern.

Auch am Sonntagvormittag könne es vereinzelte Schauer und Gewitter geben, aber nachmittags klare der Himmel voraussichtlich etwas auf. Einem Sprecher des DWD zufolge sorgt schwacher Wind dafür, dass die Luft trotz Gewitter und warmer Temperaturen nicht unangenehm drückend wird.

(mba/dpa)