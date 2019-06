Prozess in Münster : 86-Jährige aus Dülmen soll Ehemann mit Schrubber erschlagen haben

Vor knapp sechs Monaten soll eine demenzkranke 86-jährige Frau aus Dülmen ihren gleichaltrigen Ehemann mit einem Schrubber erschlagen haben. Zum Prozessauftakt in Münster hat die Seniorin die Tat jedoch bestritten

„Ich habe meinen Mann nicht getötet“, sagte sie den Richtern vor dem Schwurgericht. „Ich habe ihn geliebt.“ Was genau passiert sei, wisse sie nicht. Die Staatsanwaltschaft geht von einer ausgeprägten Kritikminderung und einer Überforderung in der Pflege aus. Bestraft werden kann die 86-Jährige nicht. Sie gilt als möglicherweise schuldunfähig und soll in die Psychiatrie eingewiesen werden.

Es war der 25. Dezember 2018, als der ebenfalls stark demenzkranke Ehemann tot in der Küche der gemeinsamen Wohnung gefunden wurde. Seine Rippen waren in Serie gebrochen, der Kehlkopf auch. Außerdem gab es massive Hämatome am Kopf. Laut Staatsanwaltschaft sind die schweren Verletzungen durch Schläge mit einem Schrubber und durch Tritte verursacht worden. Der Senior war noch am Tatort gestorben.