Eurojackpot geknackt: 61 Millionen Euro für zwei Spieler aus NRW und Hessen

Düsseldorf Zwei Deutsche haben den mit mehr als 61 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Die Ziehung am Freitagabend im finnischen Helsinki bescherte zwei Lotto-Spielern aus NRW und Hessen jeweils 30,9 Millionen Euro.

Das teilte Westlotto am Samstag mit. In den vergangenen Wochen war der Jackpot fünf Mal in Folge nicht geknackt worden. Der Eurojackpot, an dem sich 18 europäische Länder beteiligen, ist bei 90 Millionen Euro gedeckelt.