Uniklinik-Streik in Düsseldorf und Essen: Verdi verkündet Einigung im Tarifstreit 2018

Essen und Düsseldorf : Verdi verkündet Einigung mit Unikliniken

Am Eingang zum Klinikum Essen hat die Gewerkschaft Verdi ein Streikplakat aufgehängt. (Archivfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf/Essen In den Tarifkonflikt an den Unikliniken in Düsseldorf und Essen kommt Bewegung. Laut der Gewerkschaft Verdi gibt es eine Vereinbarung.

Nach langwierigen Gesprächen im Tarifkonflikt an den Unikliniken Düsseldorf und Essen gebe es eine Vereinbarung. Das hat ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen gesagt. Details sollten im Tagesverlauf bekannt gegeben werden.

In dem seit Monaten schwelenden Konflikt versuchte Verdi, Haustarifverträge zur Entlastung der Mitarbeiter durchzusetzen. Die Klinikleitungen hatten mehrfach erklärt, sie dürften solche Tarifverträge gar nicht abschließen. Dies sei Sache der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL).

Der schon seit einem Jahr schwelende Konflikt an den Kliniken war vor mehr als zwei Monaten eskaliert. Pfleger streiken, die Kliniken müssen Patienten abweisen, Tausende Operationen mussten verschoben werden, bei der Notaufnahme kam es zu Einschränkungen.

(ubg/dpa)