Wetter in NRW : Oktober bleibt weiter zu warm - Winter soll mild werden

Der Oktober war bislang deutlich zu warm – und bleibt es auch weiterhin. Foto: Achim Blazy (abz)

Düsseldorf Mit Temperaturen bis zu 20 Grad soll es auch in der kommenden Woche ungewöhnlich mild bleiben. Langfristmodelle prognostizieren einen deutlich zu warmen Monat. Ähnlich sieht es bei den Trendvorhersagen für den Winter aus.

Der Oktober bemüht sich in diesem Jahr nach Kräften, besonders golden zu werden. Möglicherweise reicht es am Ende sogar, um als einer der wärmsten Oktober-Monate in die Annalen der Wetteraufzeichnungen einzugehen. Ausgemacht ist das zwar längst noch nicht. Schon jetzt aber liegt der Monat bei der Durchschnittstemperatur deutlich über dem langjährigen Mittel. Im Vergleich zur Referenzperiode von 1961 bis 1990 beträgt die Abweichung laut dem Portal Wetterprognose-Wettervorhersage.de plus 2,7 Grad, im Vergleich zum Mittelwert von 1991 bis 2020 ist die bisherige durchschnittliche Temperatur 2,4 Grad zu hoch. Und ein Ende der sehr milden Tage ist vorläufig nicht in Sicht.

So erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Donnerstag verbreitet Temperaturen von bis zu 18 Grad. Danach sehe es so aus, als ob Mitteleuropa auf der Vorderseite eines Tiefdruckkomplexes bei den Britischen Inseln in eine straffe südwestliche Strömung gelangen würde, wodurch auch weiterhin sehr milde, allerdings auch zunehmend feuchte Luftmassen herangeführt würden. Vor allem am kommenden Wochenende ist daher örtlich mit Schauern zu rechnen. Aber auch in der kommenden Woche bleibt es laut DWD vom Trend her eher zu mild bis deutlich zu mild für diese Jahreszeit. Möglicherweise könnte am Anfang der kommenden Woche in einigen Regionen sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Bei den Langfristmodellen der unterschiedlichen Wetterdienste zeichnet sich ein noch klareres Bild hinsichtlich eines zu warmen Oktobers ab. Das amerikanische Vorhersagesystem NOAA zum Beispiel interpretiert die Wetterentwicklung so, dass Mittel- und Südeuropa in der kommenden Woche im Zustrom warmer und instabiler Luftmassen aus südwestlichen Richtungen verbleiben, was Temperaturen von 17 bis 23 Grad ermöglichen könnte – was einer Abweichung vom Mittelwert um plus zwei bis plus sechs Grad entsprechen würde. Nimmt man den wärmsten Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen als Maßstab, so gilt es eine Abweichung von plus 3,48 Grad im Vergleich zum Mittelwert von 1961 bis 1990 zu schlagen. Erreicht wurde dies im Oktober 2001, der eine Durchschnittstemperatur von 12,5 Grad aufwies.

