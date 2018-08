Bahnhof des Jahres: Winterberg wird ausgezeichnet

Jury-Entscheidung in Berlin

Ausgezeichnet: Der Bahnhof in Winterberg. Foto: dpa/Stephan Roehl

Berlin Ein Bahnhof kann mehr sein als eine Durchgangshalle - indem er zum Beispiel die Funktion von Bürgerämtern übernimmt. Dafür erhalten zwei Bahnhöfe in Hessen und Nordrhein-Westfalen nun eine Ehrung.

Die Bahnstationen Eppstein im Taunus und Winterberg im Hochsauerland tragen in diesem Jahr den Titel „Bahnhof des Jahres“. Eine Jury des Bahnlobby-Vereins Allianz pro Schiene vergab die Auszeichnung für die kundenfreundlichsten Bahnhöfe am Freitag zum 15. Mal. Die beiden Gewinner aus Hessen und Nordrhein-Westfalen seien „Bürgerbahnhöfe“ und hätten Dienstleistungen im Angebot, die üblicherweise in Rathäusern zu finden seien.