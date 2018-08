Badegewässer in NRW: Wir haben die Qualität getestet

Düsseldorf Wie sauber sind die Badeseen in der Region? Gemeinsam mit dem Institut für Mikrobiologie der Uni Köln haben wir zehn Badegewässer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Der bekannteste Vertreter ist der MRSA-Keim, auch als Krankenhauskeim bekannt, weil er immer wieder in Krankenhäusern übertragen wird. Doch Kliniken sind bei weitem nicht der einzige Ort, an dem diese Bakterien auftreten können. Auch in Badeseen können sie vorkommen. Das zeigte eine Untersuchung des NDR an zwölf Badeseen in Niedersachsen Anfang diesen Jahres. Das Ergebnis: In den meisten Gewässern sind multiresistente Keime gefunden worden. Auslöser für die Untersuchung war ein Badeunfall in Frankfurt. Der Mann starb im Krankenhaus an den Folgen. Bei weiteren Untersuchungen fanden die Ärzte multiresistente Erreger in seiner Lunge. Die genaue Todesursache blieb zwar ungeklärt. Allerdings untersuchte das Gesundheitsamt Frankfurt nach dem Todesfall das Bachwasser und entdeckt tatsächlich gefährliche, resistente Keime.