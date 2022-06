Ermittlungen in NRW​: Anbahnung der Prostitution während Pandemie ins Netz verlagert​

Ermittlungen in NRW

Prostituierte haben in der Pandemie vor allem über das Internet Kontakt zu Kunden gesucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Düsseldorf Die Anbahnung der Prostitution hat sich während der Corona-Pandemie in den digitalen Raum verlagert. Dort sei sie jedoch schwieriger zu kontrollieren, so das Landeskriminalamt NRW. Dennoch habe es mehr Ermittlungsverfahren gegen Menschenhandel und Ausbeutung gegeben.

Die Anbahnung der Prostitution hat sich während der Corona-Pandemie in den digitalen Raum verlagert. Das stelle die Strafverfolger vor große Herausforderungen, weil sie dort schwerer zu kontrollieren sei, heißt es im aktuellen Lagebild des Landeskriminalamts NRW in Düsseldorf zu Menschenhandel und Ausbeutung.

Sexuelle Dienstleistungen würden vermehrt auf einschlägigen Webseiten angeboten und die anschließende Kommunikation finde dann in Messengerdiensten statt. So habe das pandemiebedingte Verbot der Prostitution im Berichtsjahr nicht zu einer nennenswerten Verringerung der Fallzahlen bei der sexuellen Ausbeutung geführt.

Die Gesamtzahl der Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels und Ausbeutung habe sogar zugenommen. So seien im Jahr 2020 insgesamt 106 Ermittlungsverfahren in diesem Bereich gezählt worden, was einen Zuwachs von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr ausmacht.