Missbrauchskomplex Wermelskirchen : Kinderschutzbund fordert verstärkten Kampf gegen Täter im Internet

Berlin / Wermelskirchen Der Deutsche Kinderschutzbund fordert bei Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt im Internet eine Speicherung der Daten für vier Wochen. Im Missbrauchskomplex Wermelskirchen müsse nun der Blick vor allem auf die Opfer gelenkt werden.

Nachdem Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Montag über Details zum Missbrauchskomplex Wermelskirchen informiert haben, hat der Kinderschutzbund sich am Freitag in Berlin mit der Frage „Was braucht der Kinderschutz?“ beschäftigt. Vorstandsmitglied Joachim Türk sagte: „Wir gehen davon aus, dass fast jeder Fall sexualisierter Gewalt gegen Kinder auch eine digitale Komponente hat.“ Sei es der Austausch Pädokrimineller in Chats, die Tatvorbereitungen, aber auch der Austausch von Bildern und Videos sowie die Dokumentation der Taten. „Wir können die Taten nicht bekämpfen, ohne im Internet aktiv zu sein“, sagte Türk. Der Kinderschutzbund begrüße das Vorhaben der EU-Kommission, die Plattformen in die Pflicht zu nehmen.