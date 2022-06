Tat in Lüdenscheid : 16-Jähriger nach tödlichem Schuss auf Kirmes aus U-Haft entlassen

Lüdenscheid Nach dem tödlichen Schuss auf einer Kirmes in Lüdenscheid ist ein 16-Jähriger aus der U-Haft entlassen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei ein dringender Tatverdacht nicht gegeben, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Hagen. Ein 40-Jähriger war auf der Kirmes erschossen worden.

Der 16-Jährige, der nach dem tödlichen Schuss bei der Kirmes in Lüdenscheid wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft gekommen ist, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Er sei aus der U-Haft entlassen worden, weil zum jetzigen Zeitpunkt ein dringender Tatverdacht nicht gegeben sei, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Hagen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die U-Untersuchungshaft war laut früheren Angaben wegen des Verdachts des Totschlags erfolgt.

Ein weiterer 16-Jähriger, der am Samstag bei einer Polizeiaktion in Lüdenscheid vorläufig festgenommen worden war, sei noch am selben Tag entlassen worden. Polizisten hatten am Samstag in Lüdenscheid unter Beteiligung von SEK-Beamten eine Wohnung durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen in dem Fall des tödlichen Schusses bei der Kirmes weiter an. Sie kündigte eine Mitteilung an.