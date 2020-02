29. Februar 2020 : Die schönsten Geschichten zum „geschenkten Tag“

Düsseldorf 2020 ist ein Schaltjahr – und mit 366 Tagen einen Tag länger als andere Jahre. An dieser Stelle sammeln wir alle Geschichten rund um den 29. Februar, der diesmal auf einen Samstag fällt.

Ein Aufruf in der Rheinischen Post hat gezeigt, dass viele Menschen aus NRW etwas Besonderes mit dem 29. Februar verbinden. Diese Geschichten wollen wir erzählen – und das weit über Geburtstage und Hochzeiten hinaus, die an diesem Tag gefeiert werden. Dabei werden wir die Menschen zu Wort kommen lassen, die diesen und weitere Tage nutzen, um anderen Menschen wertvolle Zeit zu schenken. Und wir fragen: Was wäre, wenn es häufiger einen „geschenkten Tag“ gäbe?