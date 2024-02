Minister zu Besuch in Düsseldorf Dieses besondere Menü gibt es für Cem Özdemir im Ständehaus

Cem Özdemir ist immer wieder gern gesehener Gast in Düsseldorf, im vergangenen Jahr nahm er etwa in Vertretung des türkischen Bürgerrechtlers Osman Kavala einen Menschenrechtspreis in der Tonhalle entgegen. 2016 war er auch schon einmal Talk-Gast beim Ständehaus-Treff.