Zum 100. Geburtstag von Esther Betz Eine Feier des Lebens

Es ist ein kurzer, schlichter Satz, aber er bewegt die Gäste so, dass sie sich spontan von ihren Plätzen erheben. „Wir feiern heute das Leben“, hat Esther Betz jenen zugerufen, die eigentlich gekommen sind, um sie zu feiern, die Ehrenherausgeberin der Rheinischen Post. 100 Jahre alt ist die Jubilarin am 17. Februar geworden, ein Umstand, der, wie sie selber sagt, ihr noch immer ein Rätsel aufgibt. Auf was es für sie in diesem langen Leben angekommen ist, das beschreibt Esther Betz indes klar, bestimmt, bescheiden: Sie habe einfach das getan, was getan werden musste, immer versucht, aus dem Negativen etwas Positives zu machen. „Das Beste“, bekennt sie ohne Umschweife, „waren die Begegnungen mit so vielen Menschen.“ Und natürlich die Zeitung, die Rheinische Post, die ihr Vater Anton Betz 1946 mitbegründet hatte: „Sie ist mein Leben“.