Kritik an Planung für offenes Angebot in der Stadt CDU: Ohne festen Tag stirbt Putzaktion in Leverkusen

Der jährliche Aktionstag habe Schulen, Kindergärten, Vereine, Organisation und „viele weitere Menschen in unserer Stadt in ihrem Einsatz für die Sauberkeit in unserer Stadt aktiviert. Überall in Leverkusen sammelten Bürgerinnen und Bürger erhebliche Mengen Müll ein. Der jährliche Aktionstag war ein voller Erfolg“, begründen Fraktionschef Stefan Hebbel und Ratsherr Tim Feister. Teils sammelten mehr als 8000 Leverkusener an einem der früheren Aktionstage Müll von öffentlichen Flächen, aus Gebüschen und Gewässern, förderten Unerwartetes wie eine ganze Küche zutage.