Musik zum geschenkten Tag : Sängerin aus Kevelaer schenkt Zeit beim Gospelkonzert

Kevelaer Bettina Pfeiferist eine von 30 auserwählten Stimmen der Gospel Academy Krefeld. Am 29. Februar gibt sie mit ihren Chor-Kollegen ein kostenfreies Konzert in ihrer Heimatstadt – zum Thema „geschenkte Zeit“.

Am Samstag, 29. Februar, ist Schalttag – also ein ganz besonderer Tag in diesem Jahr. Wir haben unsere Leser gefragt, wie sie diesen „geschenkten Tag“ verbringen. Gemeldet hat sich bei uns auch Bettina Pfeifer, die für den Tag etwas Besonderes geplant hat: Die Kevelaerin wird Gospel singen. Sie ist eine von 30 auserwählten Stimmen der Gospel Academy Krefeld.