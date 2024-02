Naturfotografen in Sonsbeck zu Gast Vom Land der Vulkane

Als in der Corona-Pandemie die Flieger am Boden bleiben mussten und das Fernweh in der Brust pochte, waren die Fotografen Dirk und Aneta Bleyer schon einmal in Sonsbeck zu Gast und entführten mit einer aufwendigen Multivision-Show in die Weiten Australiens. Nun lädt das Künstler-Paar zusammen mit dem Kulturverein Sonkult erneut zu einer bildgewaltigen Reise auf einer speziellen Großleinwand ein. Diesmal geht’s am Samstag, 9. März, nach Island, dem Land der Vulkane, Nordlichter und Naturschönheiten.