Quiz zum 29. Februar Was wissen Sie über den Schalttag?

Warum im Schweden der Februar des Jahres 1712 ein spezieller Monat war, warum die Briten am 29. Februar etwas essen, was sie sonst nicht essen würden und was Obstbäume in Frankreich mit dem Schaltjahr zu tun haben: Finden Sie es heraus. In unserem Quiz können Sie in acht Fragen Ihr Wissen auf die Probe stellen.