Vorfall in Dortmund : Unbekannte bestehlen Fußballmannschaft und bauen Autounfall

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Dortmund Diebe sind am Mittwochabend in Dortmund nicht weit mit ihrer Beute gekommen: Nachdem sie Wertgegenstände aus einer Umkleidekabine gestohlen hatten, bauten sie einen Unfall in einem geklauten Auto.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte haben in Dortmund ein Auto gestohlen und nach nur wenigen Metern einen Unfall gebaut. Die Täter waren am Mittwochabend in die Umkleidekabine eines Sportplatzes eingebrochen, während eine Fußballmannschaft trainierte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Neben Geldbörsen und Mobiltelefonen stahlen sie auch Autoschlüssel und durchsuchten Fahrzeuge.

Eines davon wollten sie stehlen, kamen jedoch nicht weit: Die „augenscheinlich sehr unerfahrenen Autofahrer“, so die Polizei, fuhren nur rund 750 Meter vom Parkplatz entfernt gegen ein Garagentor und flüchteten.

Bereits am Montag zuvor waren während des Trainings unbekannte Täter in die gleiche Kabine eingebrochen und hatten Portemonnaies gestohlen.

(mba/dpa)