2,4 Promille und Schlangenlinien: Mit Haftbefehl gesuchter Lastwagenfahrer auf NRW-Autobahn gestoppt

Sankt Augustin Am Mittwochabend haben Polizisten auf der A560 bei Sankt Augustin einen mit Haftbefehl gesuchten Lastwagenfahrer angehalten. Er war mit gleich mehreren Verkehrsvergehen aufgefallen.

Autobahnpolizisten haben am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr einen Lastwagen auf der A560 bei Sankt Augustin angehalten. Der in Polen zugelassene Transporter war den Beamten aufgefallen, weil der Fahrer in Schlangenlinien und zu nah hinter einem anderen Lastwagen fuhr. Zudem telefonierte der 32-Jährige am Steuer.