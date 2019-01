Dauer-Staus in NRW: Grüne werfen Landesregierung „Wahlbetrug“ vor

Dauer-Staus in NRW

Düsseldorf Nach gut eineinhalb Jahren in Regierungsverantwortung sind CDU und FDP aus Sicht der Opposition beim versprochenen Kampf gegen die Staus auf den Straßen gescheitert. Sie wirft der Landesregierung vor, die Statistik zu schönen.

Beim versprochenen Kampf gegen Dauer-Staus in Nordrhein-Westfalen hat die schwarz-gelbe Landesregierung aus Sicht von SPD und Grünen ihre Wahlkampfversprechen gebrochen. Nach gut eineinhalb Jahren Regierungsverantwortung von CDU und FDP hätten die Autobahn-Staus zu- statt abgenommen, kritisierten die Oppositionsfraktionen am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags.