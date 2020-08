Staatsschutz ermittelt : Masken-Verweigerer in Dortmunder Supermarkt verletzt zwei Polizisten

Dortmund Ein 44-jähriger Supermarkt-Kunde hat sich in Dortmund geweigert, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen - und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Beamte wurden verletzt, nun ermittelt der Staatsschutz.

Es hatte sich bereits eine Menschentraube gebildet, als die Polizei am späten Dienstagabend an dem Supermakt an der Bornstraße in Dortmund anrückte. Im Mittelpunkt: Ein 44-jähriger Mann ohne Mund-Nasen-Schutz, der die Situation filmte. Er erklärte den Beamten, dass er nicht verpflichtet sei, eine Abdeckung zu tragen. Ein Attest dafür hatte er nicht, stattdessen „listete er eine Reihe von Paragraphen auf, die jedoch nicht mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland übereinstimmen“, berichtet die Polizei.