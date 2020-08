Ab Mittwoch in NRW gültig : Masken-Muffel zahlen künftig 150 Euro Strafe

Düsseldorf Die NRW-Landesregierung hat am Dienstag die angekündigten hohen Strafen für Masken-Verweigerer im öffentlichen Nahverkehr beschlossen. Wer in Bussen und Bahnen keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, muss ab Mittwoch 150 Euro zahlen.

Ab Mittwoch (12. August) werden Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen als Ordnungswidrigkeit umgehend mit 150 Euro Bußgeld geahndet, wie die Düsseldorfer Staatskanzlei mitteilte. Bislang waren solche Verstöße in Nordrhein-Westfalen erst nach einer erfolglosen Ermahnung bestraft worden.

Hohe Bußgelder für Masken-Verweigerer, Unterricht mit Mund-Nasen-Schutz und Test-Pflichten - das sind die wichtigsten Neuerungen in den neuen Corona-Verordnungen Nordrhein-Westfalens. Angesichts steigender Infektionszahlen könne es derzeit keine weiteren Lockerungen geben, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Die neuen Regeln treten am Mittwoch in Kraft.