Prozess in Essen : Mord ohne Leiche - Angeklagter beruft sich auf Schweigerecht

Essen Eine Frau verschwindet spurlos. Doch es gibt ein Video, auf dem sie mit einer Plastiktüte über dem Kopf zu sehen sein soll. Jetzt steht ihr Ex-Freund vor Gericht. Der Vorwurf: Mord.

Es war der 23. Juni 2019, als die 35-Jährige mit ihren beiden Hunden in das Auto des Angeklagten gestiegen sein soll. Eine letzte Aussprache - so soll es geplant gewesen sein. Laut Anklage ging die Fahrt zur Wohnung des 47-Jährigen in Krefeld. „Dort fesselte er die unbekleidete Geschädigte mittels Kabelbindern und eisernen Handfesseln“, heißt es in der Anklage. Dann habe er sie getötet. Das Motiv: „Eifersucht sowie Wut darüber, dass die Geschädigte versucht hatte, sich von ihm zu lösen.“