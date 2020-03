Unfall in Dortmund : Auto stürzt in Hafenbecken - Fahrer rettet sich durch Fenster

Auto stürzt in Hafenbecken - Fahrer rettet sich durch Fenster

Unfall in Dortmund

Dortmund Die Dortmunder Feuerwehr hat am Samstag ein Auto aus dem Hafenbecken geborgen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist unklar.

Am Samstagmorgen hat sich in Dortmund ein ungewöhnlicher Vorfall ereignet: Gegen 5 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Mann mit seinem Auto ins Hafenbecken im Stadtteil Lindenhorst gefahren war.

Taucher der Wasserrettung der Feuerwehr brachten sogenannte Hebekissen an dem vier Meter auf den Grund des Hafenbeckens gesunkenen Autos an. Durch das Aufblasen dieser Kissen konnte der Wagen an die Wasseroberfläche gebracht werden. Anschließend wurde das Auto mit einem Kran aus dem Wasser gehoben. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.