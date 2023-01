Start in Dortmund Hirschrufe und „Horrido“ zur internationalen Messe Jagd & Hund

So gehe es um die „Reizjagd auf Fuchs und Waschbär“, um sicheres Apportieren - also um das Holen des geschossenen Wildtiers durch den Jagdhund -, oder um allgemeine Fragen wie „Marder in Haus und Auto“ und „Jägerinnen und Brauchtum“. Das in Deutschland eher wenig bekannte Jagen mit dem Hightech-Bogen solle ebenfalls in den Fokus rücken.