Flucht nach vorne? CDU und Grüne beantragen Sondersitzung im Streit um A45-Brückensperrung

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wies noch einmal den Verdacht zurück, sich in die Entscheidungen um die marode Rahmede-Autobahnbrücke der A45 eingemischt zu haben. „Die Prüfung, ob und wann eine Brücke saniert oder neugebaut wird, ist und bleibt eine fachliche Erwägung der Straßenbauverwaltung“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf.