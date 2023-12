Langenfelder Osteopathin Auch Hunde haben „Rücken"

Von Isabel Klaas

Hunde sind auch nur Menschen. Zumindest, wenn es um Altersbeschwerden geht. „Rücken“ haben beispielsweise betagte oder sehr sportliche Vierbeiner fast genau so oft wie ihre menschlichen Besitzer. Verspannungen, Blockaden, Arthrosen, Hüftdysplasie, verkürzte Sehnen und Faszien, Probleme mit dem Iliosakralgelenk – Hundetherapeutin Claudia Birke von „Hundherum beweglich“ kennt sich aus, wo der Vierbeiner an Beweglichkeit verlieren kann. Seit 2020 hat sie ihre Praxis an der Louveciennestraße in Langenfeld-Reusrath.