“Vorsorge vor der Afrikanischen Schweinepest“ Land NRW erlaubt weiter ganzjährige Jagd auf Wildschweine

Die Tierseuche hatte sich in den vergangenen Jahren in mehreren europäischen Ländern ausgebreitet und hat auch Deutschland erreicht. „Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Gefahr der Einschleppung der ASP weiterhin gegeben“, hieß es im Ministerium in Düsseldorf. „Bei einem weiteren guten Mastjahr und günstigen klimatischen Bedingungen rechnen wir damit, dass die Wildschweinpopulation schnell wieder ansteigt - und damit auch das Risiko der Afrikanischen Schweinepest“, betonte Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU). Es sei daher weiterhin notwendig, die Zahl der Wildschweine in NRW zu regulieren.