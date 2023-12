Willicher Schwimmbad „De Bütt“ Verwaltung sieht Hundeschwimmen kritisch

Erfahrungsberichte aus Nachbarkommunen zeigen ein positives Bild. Die Stadt Krefeld berichtet in ihrer Pressemeldung über das erste Hundeschwimmen 2022: „Hunde und Menschen haben sich vorbildlich verhalten, es gab keine Vorfälle“. Das Bäderteam habe betont, dass die Veranstaltung keinen Extra-Aufwand erfordere. Pumpen, Chemikalien und Wasserheizung seien bereits mit „Ende der offiziellen Freibadsaison Ende September abgeschaltet“ worden. Auch 2023 sei das Wochenende „ein voller Erfolg“ gewesen, so die Stadt. Es seien an dem Wochenende Anfang Oktober 330 Hunde mit zahlreichen Begleitpersonen gekommen. Nach eigenen Angaben erhebt die Stadt pro Hund einen Beitrag von 5 Euro, die Veranstaltung wurde von der DRK Wasserwacht beaufsichtigt. Auch in Grefrath – wo das Hundeschwimmen zum dritten Mal stattfand – sind die Berichte positiv.