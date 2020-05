Protokoll des ersten Arbeitstages : „Ich habe die Kunden vermisst“

Düsseldorf Der Montag war für Friseure in NRW gleich ein Stresstest. Die Termine sind zum Großteil vergeben, und das Arbeiten findet durch die Vorschriften unter erschwerten Bedingungen statt. Salon-Inhaber Daniel B. aus Düsseldorf berichtet vom ersten Arbeitstag.

Die Umstände, unter denen wir arbeiten, sind natürlich anders als sonst. Beim Waschen müssen die Kunden den Mundschutz festhalten, das funktioniert sonst nicht mit den Bändern. Gleiches gilt auch beim Schneiden der Konturen um die Ohren. Wegen der Bestimmungen kann man auch nicht so viele Kunden bedienen wie sonst. Wir achten darauf, dass sich auf zehn Quadratmetern im Laden nicht mehr als ein Kunde aufhält, daher ist der Terminkalender schon sehr voll. Auch die Daten der Kunden müssen wir notieren, damit mögliche Infektionsketten nachvollziehbar sind. Das muss man in diesen Tagen schon spezieller planen, aber es muss halt sein.

Ich führe seit 16 Jahren meinen eigenen Salon und habe so etwas noch nie zuvor erlebt. Die ersten Tage, an denen ich nicht arbeiten durfte, waren der Horror. Da musste ich mich dringend beschäftigen und habe Renovierungsarbeiten vorgenommen – sonst wäre ich durchgedreht.

In der Zeit, in der der Salon geschlossen bleiben musste, haben wir die Kunden trotzdem so gut es ging zum Beispiel mit Farbe versorgt. Ich hatte gesehen, dass in den Drogeriemärkten Haarfärbemittel zum Großteil ausverkauft waren. Daraufhin habe ich unseren Kunden ihre auf sie abgestimmten Farben zusammengemixt. Die konnten sie sich dann samt Umhang, Pinsel, Schälchen und Anleitung bei mir abholen. Das kam gut an.