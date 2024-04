Bank zieht sich aus Postagenturen zurück Postbank streicht Großteil der Anlaufstellen im Kreis Kleve

Für Postbank-Kunden war es ohnehin im Kreis Kleve zuletzt nicht ganz einfach. Eine „echte“ Postbankfiliale gibt es hier lediglich noch in Kleve und Emmerich. Ausweichen kann man noch nach Kamp-Lintfort, Krefeld, Moers oder Wesel. Angesichts dieses dünnen Filialnetzes ist es für die Kunden erfreulich, dass die Postbank einen Teil ihres Services noch über Partnerfilialen der Deutschen Post anbietet. Diese Postagenturen, die es unter anderem in Schreibwarengeschäften, Kiosken oder Baumärkten wie Baufuchs Vos in Kevelaer oder Veert gibt, bieten immerhin noch ein reduziertes Postbank-Angebot an.