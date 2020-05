Neue Regeln in Neusser Salons : Friseure streichen den freien Montag

Rosellen Herausgewachsene Frisuren, graue Haaransätze: Die für den 4. Mai angekündigte Wiedereröffnung der Friseursalons nach einer wochenlangen Zwangsschließung aufgrund der Corona-Pandemie wird von vielen Menschen sehnsüchtig erwartet.

Michael Bernd (57), der im Neusser Süden drei Salons mit insgesamt 26 Mitarbeitern betreibt – zwei in Norf und einen in Rosellerheide –, sieht den vielen Neuregelungen jedoch gelassen entgegen: „In unserer Branche gibt es generell einen hohen Hygiene-Standard“, so der Vorsitzende des Mode-Rings der Friseure Düsseldorf. So viel ändere sich da gar nicht: „Zwischen den Plätzen war auch vorher schon ein Mindestabstand von 1,50 Metern vorgeschrieben – in diesem Punkt müssen wir also gar nichts tun“, betont er. Und Trocken-Haarschnitte seien bei ihm kaum noch gefragt, „nur von einigen wenigen Herren mit Haarkranz“. Mit Desinfektionsmitteln und Einwegmasken habe er sich zudem frühzeitig eingedeckt, sagt Bernd.