Verschärfte Regeln für geplante Modellstädte : Land NRW verlängert Corona-Schutzverordnung

Düsseldorf Das Land NRW hat vor dem Hintergrund des weiterhin hohen Infektionsgeschehens die aktuelle Corona-Schutzverordnung zunächst bis zum 26. April verlängert. Verschärfte Regel gelten zudem für die geplanten Modellstädte.

Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Zudem werden in der Corona-Schutzverordnung die rechtlichen Grundlagen für die geplanten digitalen Modellprojekte im Land geschaffen. Die ausgewählten Projekte sollen digitale Lösungen in der Corona-Pandemie erproben und in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen wissenschaftliche Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen zur Pandemiebekämpfung liefern. Die Modellprojekte sind nur zulässig, wenn in dem jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt zum Start des Modellprojekts die Inzidenz bei unter 100 liegt.