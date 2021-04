Wechselmodell trotz dritter Welle : Schulöffnungen in NRW sind hochriskant

Meinung Düsseldorf Nordrhein-Westfalen schickt die Schüler ab Montag wieder in den Wechselunterricht – trotz hoher Infektionszahlen. Die Entscheidung birgt zu hohe Risiken.

Nun also wieder Wechselunterricht. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) knüpft an das Modell an, das die Schulen schon vor den Osterferien praktizierten. Ein Modell, das mindestens ebenso unbeliebt ist wie der Distanzunterricht. Lehrer, Eltern und Schüler beklagen etwa, dass es dem Homeschooling-Teil der Klasse kaum möglich ist, dem Unterricht per Video zu folgen. Die Tage ohne Präsenz sind daher für das Lernen verloren. Zudem lässt beim Wechselmodell die Planbarkeit sehr zu wünschen übrig. Mal ist der Präsenztag ein Montag, in der darauffolgenden Woche aber dann ein Mittwoch - für berufstätige Eltern ist das eine Herausforderung. Lehrer müssen überdies an einem Schultag oft mehrmals zwischen Schule und Zuhause hin- und herpendeln, um mal vor Ort und mal per Video unterrichten zu können. Denn die Serverkapazitäten reichen in den meisten Schulen nicht aus, um mehrere Videokonferenzen gleichzeitig zu übertragen. Der einzige Ausweg ist dann oft das eigene Wohnzimmer. Viele Lehrer, Eltern und auch Schüler bevorzugen daher inzwischen den reinen Distanzunterricht.