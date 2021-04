Oberhausen : Gasometer feiert Wiedereröffnung mit Natur-Ausstellung

Die Luftaufnahme zeigt den Gasometer in Oberhausen vor der Sanierung (Archivbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Oberhausen Im Sommer soll der Gasometer Oberhausen nach seiner umfangreichen Sanierung wiedereröffnet werden. Dafür ist eine großen Ausstellung über die Schönheit der Natur und die Klimageschichte der Erde geplant.

Unter dem Titel „Das zerbrechliche Paradies“ seien preisgekrönte Fotografien und Videos von Wasser-, Wald- und Wüstenwelten zu sehen, kündigten die Veranstalter am Donnerstag in Oberhausen an. Höhepunkt der Ausstellung ist den Angaben zufolge eine monumentale Skulptur der Erde, auf die aktuelle hochaufgelöste Satellitenbilder projiziert werden.