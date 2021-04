Vorfall in Schwelm : Tankstellen-Räuber zeigt Reue und bringt Beute zurück

Vorfall in Schwelm

Schwelm Ein Tankstellen-Räuber in Schwelm hat nach seiner Tat offenbar ein schlechtes Gewissen bekommen – und die Beute zurückgebracht.

Wie die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises am Donnerstag mitteilte, hatte ein Unbekannter die Tankstelle überfallen. Er bedrohte den Angestellten am Dienstagabend mit einem Messer, griff in die Kasse und flüchtete mit mehreren Hundert Euro Bargeld.