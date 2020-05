Corona-Regeln für NRW-Gastronomie : 1,5 Meter Tischabstand und namentliche Registrierung der Gäste

Düsseldorf Restaurants, Cafés und Kneipen dürfen in NRW ab kommenden Montag ihren Betrieb wieder aufnehmen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart macht den Betreibern Hoffnung auf weitere Hilfen.

Restaurants, Cafés und Kneipen mit Sitzplätzen dürfen in Nordrhein-Westfalen ab kommenden Montag wieder ihren Betrieb aufnehmen. Voraussetzung dafür seien 1,5 Meter Abstand zwischen den einzelnen Tischen, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Außerdem müssten Gäste namentlich registriert werden, damit Infektionsketten im Zweifel nachverfolgt werden können. An einem Tisch sind aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen maximal Angehörige aus zwei Haushalten erlaubt - also zwei Familien, Paare oder Einzelpersonen. Anders als in anderen Bundesländern soll es jedoch keine Einschränkungen bei den Öffnungszeiten geben.