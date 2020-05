Tiere sind Geschwister : Zweiter Wolf in Schermbeck nachgewiesen

Schermbeck Neben der Wölfin im Raum Schermbeck ist dort erstmals ein männlicher Wolf genetisch nachgewiesen worden. Das teilte das Landesumweltamt am Donnerstag in Recklinghausen mit.

In der Region nördlich des Ruhrgebiets waren an Ostern in Hünxe zwei Wölfe bei der Verfolgung eines Rothirschs gefilmt worden. Die Gegend ist seit Oktober 2018 als Gebiet einer allein lebenden Wölfin ausgewiesen. Die DNA-Analyse habe ergeben, dass der Rüde aus demselben Rudel aus Niedersachsen stammt wie die Wölfin: Die Tiere sind also Geschwister.