Kostenpflichtiger Inhalt: Gastwirt über Corona-Lockerung : „Es ist schon eine sehr kurze Zeit, um von null wieder hochzufahren“

Marc Thönes ist der Besitzer der Braueri Jöris in Mönchengladbach. Foto: W. PLUM

Mönchengladbach Am Montag darf die Gastronomie in NRW wieder öffnen, so auch die Brauerei Jöris in Mönchengladbach. Betreiber Marc Thönes erzählt, worin jetzt die größten Herausforderungen liegen: Lieferanten müssen schnell reagieren, vor der Toilette darf es keine Warteschlange geben. Und die Frage: Wie bringe ich einen Stammtisch mit elf Leuten unter?