Kampf gegen Corona : NRW löst seine Impfreserven auf

Düsseldorf Gesundheitsminister Laumann warnt, das Tempo bei den ersten Impfungen könne sinken. Hoffnung machen Zahlen vom Bund. Dieser erhöht in der ersten Maiwoche seine Lieferungen an die Hausärzte kräftig.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geht davon aus, dass das Tempo der Erstimpfungen in den kommenden Wochen sinken wird. Grund ist, dass Nordrhein-Westfalen keine Reserven mehr beim Impfstoff zurückhält. Man habe sich mit allen Ländern verständigt, die Reserven abzubauen, weil die Lieferzuverlässigkeit gestiegen sei: „Das heißt, dass wir in den kommenden Wochen zunehmend den Impfstoff in die Zweitimpfungen stecken müssen.“ Im Mai müssten von den eingeplanten 485.000 Impfdosen mehr als die Hälfte für Zweitimpfungen verwendet werden.

Positive Signale kommen unterdessen vom Bund. Dieser erhöht in der ersten Maiwoche kräftig die Lieferungen an die niedergelassenen Ärzte und stellt ihnen erstmals drei verschiedene Impfstoffe zur Verfügung. „Durch die Anhebung der Impfstoffmenge auf drei Millionen Dosen können die Ärzte für die Woche vom 3. bis 9. Mai mehr Vakzine als bisher bestellen. Pro Arzt sind bis zu 36 Dosen von Biontech/Pfizer, bis zu 50 Dosen von Astrazeneca und bis zu 15 Dosen von Johnson & Johnson möglich“, heißt es in einer Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) an die Praxen. „Neben den Hausärzten könnten damit nun auch immer mehr Fachärzte ihre Patienten gegen Covid impfen“, so die KBV weiter. Zum Vergleich: Für die letzte Aprilwoche erhalten die Praxen nur zwei Millionen Dosen.