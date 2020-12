Corona-Pandemie in NRW : Nur noch 38 Prozent der Schüler in Schule – Gebauer spricht von „kräftezehrendem“ Jahr

Düsseldorf Für die meisten Schüler ist letzter Unterrichtstag vor den Ferien – coronabedingt etwas früher. Und zugleich endet eine ungewöhnliche Woche ohne Präsenzpflicht. Wie ist das gelungen und wie geht es im Januar weiter?

Fast zwei Drittel der rund 2,5 Millionen Schüler in NRW sind nach einer kurzfristigen Neuregelung in dieser Woche auf Distanz unterrichtet worden. Zum Stichtag 16. Dezember hätten nur noch 38 Prozent der Schüler am Präsenzunterricht teilgenommen, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich seien in den Schulen mit fast 94 Prozent erfreulich viele Lehrkräfte für Organisation und Erteilung des Präsenz- und Distanzunterrichts im Einsatz. Die coronabedingt ausgesetzte Präsenzpflicht habe allen am Schulleben Beteiligten am Ende eines „ohnehin kräftezehrenden Jahres“ noch einmal viel abverlangt.