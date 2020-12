Fünf Jahre nach den sexuellen Übergriffen : Was sind die Lehren aus der Kölner Silvesternacht 2015?

Polizisten stehen vor dem Kölner Hauptbahnhof auf der Domplatte. Foto: dpa/Oliver Berg/dpa

Köln In der Silvesternacht 2015/16 kam es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu Hunderten sexuellen Übergriffen auf Frauen. Eine Expertenrunde sprach nun darüber, welche Lehren die Polizei aus der Nacht gezogen hat und was sich bei der Integrationskultur verbessern muss.

Fünf Jahre ist die Kölner Silvesternacht her, in der es rund um den Hauptbahnhof auf der Domplatte zu Hunderten sexuellen Übergriffen auf Frauen kam. In einer Bilanz der Kölner Staatsanwaltschaft zeigt sich nun das Ausmaß der damals begangenen Straftaten.

Insgesamt wurden 1210 Anzeigen gestellt, 511 davon wegen sexueller Übergriffe. Mehr als 600 Frauen waren damals betroffen. Ein Großteil der Beschuldigten waren junge Männer aus Algerien und Marokko. In der Folge konnten 46 Anklagen erhoben werden, 36 Menschen wurden verurteilt – in den überwiegenden Fällen allerdings wegen Diebstahls.

Vor allem im Bereich der sexuellen Übergriffe konnten kaum Strafverfahren eingeleitet werden. Lediglich drei Verurteilungen erfolgten aufgrund sexueller Nötigung. „Das ist auch für uns als ermittelnde Polizei kein befriedigendes Ergebnis“, sagte der Kölner Kriminaldirektor Klaus Zimmermann am Donnerstag in einer Online-Diskussion des Mediendienstes Integration. Zimmermann leitete die „AG Silvester“ zur Aufarbeitung der Vorfälle. „Uns lag in einer Vielzahl der Fälle eine Verdachtslage vor, die wir der Staatsanwaltschaft übermittelt haben. Leider ist die Beweisführung bei Straftaten dieser Art und einem Ereignis, wie wir es 2015 auf der Domplatte hatten, sehr schwierig.“

Ein Ereignis, aus dem auch die Kölner Polizei ihre Lehren ziehen wollte: „Uns war klar, dass sich so etwas nicht wiederholen darf und wir verlorenes Vertrauen aus der Gesellschaft zurückgewinnen müssen“, so Zimmermann weiter. Schon 2016 war die Polizei mit mehr Beamten vor Ort und kontrollierte mehr als 100 Personen, denen sie „nordafrikanisches Aussehen“ zuschrieben. Auf Twitter beschrieb die Polizei diese Menschen als „Nafris“ (nordafrikanische Intensivtäter) und wurde dafür später wegen des Vorwurfs des „Racial Profilings“ stark kritisiert.

Auch diesen Einsatz analysierte die Polizei, befragte damals kontrollierte Personen, wertete Datensätze aus und erarbeitete gemeinsam mit wissenschaftlichen Beratern ein neues Einsatzkonzept. Sozialpsychologe Andreas Zick von der Universität Bielefeld hat die Polizei damals beraten. Er führt die Eskalation in der Silvesternacht 2015 auf Gewaltdynamiken – getragen von Gruppen junger Männer mit sexistischen und rassistischen Einstellungen – zurück. „Daraus folgte ein Einbruch sozialer Normen, der Zivilcourage und polizeilicher Schutzmaßnahmen“, erklärte Zick.

Auf Basis dieser Aufarbeitungen entstand ein neues Polizeikonzept: Das sieht vor allem eine transparente Kommunikation und ein frühzeitiges Eingreifen bei gewalttätig auftretenden Gruppen vor. „Wir lassen solche Situationen, aus denen Gruppendynamiken entstehen können, gar nicht mehr zu“, sagte Zimmermann.

Die Kölner Silvesternacht hatte auf vielen Ebenen weitreichende Folgen. 2016 wurde das Sexualstrafrecht verschärft, sodass sexuelle Übergriffe und Nötigungen aus Gruppen heraus seitdem strafbar sind. Der Deutsche Presserat überarbeitete seinen Kodex in Bezug auf die Berichterstattung über die Herkunft von Tatverdächtigen. Die Nennung der Herkunft sei legitim, wenn ein „begründetes öffentliches Interesse vorliegt“ – zuvor war im Pressekodex von einem „begründeten Sachbezug“ die Rede.

Eine Untersuchung zeigt, dass in der Folge die Häufigkeit, mit der ausländische Tatverdächtige in TV- Berichten genannt wurden, von 3,9 Prozent (2014) auf 28 Prozent (2019) angestiegen ist. Dies führe in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu einer starken Verzerrung, wie Sozialpsychologe Zick erklärte: „Die Überbetonung von Kriminalität stimmte nicht mit der Kriminalstatistik überein.“ Zudem hätte es in der Folge eine Homogenisierung der Tätergruppen gegeben, die so durch die Faktenlage nicht gedeckt gewesen sei.

Für Zick markierte die Silvesternacht darüber hinaus einen Einbruch der „Willkommenskultur“ in Deutschland. Aus einer polarisierten Stimmung sei in der Folge das Thema Migration in der medialen Berichterstattung und der öffentlichen Diskussion mit Angst und Abneigung besetzt worden. Dem pflichtete Streetworker Franco Clemens bei: „Köln ist multikulti und ein Schmelztiegel der Integration. Diese Nacht war für uns ein Schock und hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen.“