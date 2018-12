Vorfall in Coesfeld: Geldautomat in Supermarkt gesprengt - möglicherweise Einsturzgefahr

Coesfeld Bei einer Sprengattacke auf einen Geldautomaten im westliche Münsterland ist ein Supermarkt schwer beschädigt worden.

„Das Gebäude könnte einsturzgefährdet sein“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Markt in Coesfeld, in dem Scheiben zu Bruch gingen und Wände beschädigt worden seien, bleibe vorerst geschlossen. Statiker sollen die Schäden prüfen.

Die unbekannten Täter sprengten den Geldautomaten am frühen Samstagmorgen mit einem Gasgemisch. Sie flohen mit Bargeld in unbekannter Höhe in einem grauen Sportwagen in Richtung Münster. Die Schadenhöhe war zunächst unklar.