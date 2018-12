Welt-Aids-Tag: Alt werden mit HIV

Essen Früher bedeutete die Diagnose HIV-positiv oft ein Todesurteil. Bei Friedrich Stoll (71) aus Essen ist das anders: Er altert mit dem Virus.

Dass Stoll das so sagen kann, liegt auch an der Betreuung, die er bekommt. Seit fünf Jahren wohnt er im betreuten Wohnen der Aidshilfe Essen. Jeden Tag nimmt er Medikamente, die die Vermehrung der Viren in seinem Blut verhindern. HIV steht für „Humanes Immundefizienz-Virus“. Das Virus schädigt die körpereigenen Abwehrkräfte, Krankheitserreger kann der Körper nicht mehr so gut bekämpfen. Von Aids spricht man, wenn der Körper so geschwächt ist, dass lebensbedrohliche Erkrankungen wie schwere Lungenentzündungen auftreten. Heilbar ist die Viruserkrankung nicht, aber seit den 80er Jahren, als die Diagnose meist einem Todesurteil gleichkam, hat sich viel getan. „Ein normales Leben ist heute hierzulande für jeden HIV-infizierten Menschen möglich“, sagt der Geschäftsführer der Aidshilfe NRW, Patrik Maas. 18.600 Menschen in NRW sind dem Verein zufolge HIV-positiv. Zum Weltaidstag am 1. Dezember wird seit 30 Jahren weltweit an Menschen erinnert, die an den Folgen der Infektion gestorben sind. Und für die Entstigmatisierung derer, die damit leben.