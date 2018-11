14 Jahre Haft für Bombenanschlag: BVB-Attentäter legt Revision gegen Urteil ein

Dortmund Der BVB-Attentäter Sergej W. will seine Verurteilung zu 14 Jahren Haft nicht akzeptieren. Auch die Staatsanwaltschaft ist nicht zufrieden. Beide haben Revision eingelegt.

Die Verurteilung von BVB-Attentäter Sergej W. wird nun auch den Bundesgerichtshof beschäftigten. Sowohl der 29-jährige Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft haben Revision eingelegt, wie das Dortmunder Landgericht am Freitag auf Anfrage mitteilte. Sergej W. war am vergangenen Dienstag zu 14 Jahren Haft wegen Mordversuchs verurteilt worden. Er hatte gestanden, am 11. April 2017 drei Splitterbomben vor dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gezündet zu haben. Dabei war Abwehrspieler Marc Bartra am Arm verletzt worden.