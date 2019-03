Plage im Gebäude der Stadt: Bonn stellt vorerst keinen Kater zur Mäusejagd ein

Bonn Die Stadt Bonn muss ihr Nager-Problem in einem Gebäude ohne die Hilfe einer Katze lösen. Die Anschaffung wurde abgelehnt - unter anderem wegen der Beseitigung der Überreste nach dem Jagderfolg.

Die kleine Fraktion „Die Sozialliberalen“ hatte wegen einer Mäuseplage im Bonner Stadthaus das Kater-Engagement gefordert und unter anderem mit den guten Erfahrungen in Großbritannien argumentiert. Dort gibt es in Kater Larry einen obersten Mäusejäger in der Amtswohnung von Premierministerin Theresa May.

Die Verwaltung stand der pelzigen Unterstützung jedoch schon vor der Ausschusssitzung ablehnend gegenüber. Kater hinterließen bei der Jagd in der Regel Überreste der Mäuse, die man entsorgen müsse, hieß es in einer Stellungnahme. Ihr Einsatz sei nur in Wohnbereichen sinnvoll - nicht in Großraumbüros. Hinzu komme, dass Katzenklappen in Brandschutztüren montieren werden müssten.