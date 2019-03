NRW-Innenminister informiert im Landtag: Bochumer Moschee wegen Kooperation mit Muslimbrüdern in Verdacht

Düsseldorf Wegen Kooperation mit der radikalen Muslimbruderschaft stehen die Bochumer Khaled-Moschee und der Islamische Kulturverein Bochum (IKV) im Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen.

"Personelle und strukturelle Verbindungen" des Moscheevereins in den Extremismus würden vom Verfassungsschutz untersucht, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag auf eine AfD-Anfrage dem Landtag in Düsseldorf mit. Die Moschee gelte als "Anlaufstelle" für Personen mit islamistischen Aktivitäten. So seien dort auch Prediger und Referenten aus dem Umfeld der Muslimbruderschaft festgestellt worden.