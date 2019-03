Mann gilt als gefährlich: Häftling aus Sicherheitsverwahrung in Werl auf der Flucht

Bad Salzuflen Er gilt als gefährlich und ist mit einem Auto auf der Flucht. Ein Häflting aus der Sicherungsverwahrung der JVA Werl wird nun europaweit gesucht.

Der bei einem Familienbesuch geflüchtete Häftling aus der Sicherungsverwahrung der JVA Werl ist europaweit zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der Mann sei mit dem Auto der Eltern auf der Flucht, sagte der stellvertretende Gefängnisleiter, Jörg-Uwe Schäfer, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der 31-Jährige war am Mittwochmittag zwei begleitenden Beamten entwischt, hatte sich in einem Zimmer des Elternhauses in Bad Salzuflen eingeschlossen und war durch das Fenster entkommen.