Ursache noch unklar Mehrfamilienhaus in Bochum eingestürzt - eine Tote

In Bochum ist am Dienstagabend ein Mehrfamilienhaus eingestürzt. In den Trümmern wurde in der Nacht eine Tote gefunden. Bei der Leiche handle es sich vermutlich um die 61-jährige Hauseigentümerin, die vermisst worden war, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Genaueres sei erst klar, wenn die Tote geborgen und eindeutig identifiziert worden sei.