Wut und Enttäuschung Wie Lützerath die NRW-Grünen zerreißt

Nach einigen Minuten kommt Tim Achtermeyer, Co-Landesvorsitzender der Grünen nach draußen. Buh-Rufe schallen ihm entgegen. Achtermeyer geht auf den Mann zu, der gerade das Mikrofon von einer Vorrednerin übernommen hat, und will ein paar Worte an die Demonstranten richten. Quittiert wird das mit „Hau ab“-Rufen. Einer der Demonstranten will wissen, ob RWE dem Landesvorsitzenden den Anzug bezahlt habe. Der Redner am Mikro sagt nur, dass hier sei keine Diskussionsveranstaltung. Ein Dialog, so wird hier an der Düsseldorfer Oststraße klar, ist zwischen den Aktivisten und der Klimapartei kaum noch möglich.